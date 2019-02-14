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Як отримати посвідчення водія вперше

Реформа сервісних центрів МВС змінює системи отримання водійського посвідчення. Відомство запустило інструкцію для водіїв-новачків.

Екзамен на водійські права

За минулий рік реалізовано низку важливих впроваджень в області здачі іспитів на отримання посвідчення водія.

А недавно сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.

– У 2017 році було видано 395 051 водійське посвідчення вперше. Ми реалізували низку змін, для більшої прозорості іспиту. Наступним кроком цього року стане впровадження фото і відеофіксації іспитів, – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

1. Знайти акредитовану автошколу
2. Пройти навчання в автошколі
Документи

  • заява, в якій вказано місце проживання та категорія транспортного засобу;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • медична довідка (форма 083/о);
  • одна кольорова фотографія 3,5х4,5 см.

3. Скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво
4. Скласти іспит в сервісному центрі МВС
Документи

  • заява;
  • свідоцтво про закінчення автошколи;
  • паспорт;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • медична довідка (форма 083/о);
  • квитанція щодо сплати послуги;
  • оригінали та копії документів, що засвідчують зміну особистих даних (якщо ці дані змінювалися).

5. Отримати посвідчення водія
Вперше видається на 2 роки з обмеженням перевищувати швидкість 70 км/год.
Документ отримується на місці
На постійне без складання іспитів його обміняють за наявності не більше 2 порушень
Ціна
₴26 — складання іспитів
₴201 — бланкова продукція

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До слова, Державна фіскальна служба відкрила гарячу лінію на якій власники авто з іноземною реєстрацію зможуть проконсультуватися щодо вартості їхнього розмитнення.

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