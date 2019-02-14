Реформа сервісних центрів МВС змінює системи отримання водійського посвідчення. Відомство запустило інструкцію для водіїв-новачків.
За минулий рік реалізовано низку важливих впроваджень в області здачі іспитів на отримання посвідчення водія.
А недавно сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.
– У 2017 році було видано 395 051 водійське посвідчення вперше. Ми реалізували низку змін, для більшої прозорості іспиту. Наступним кроком цього року стане впровадження фото і відеофіксації іспитів, – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
1. Знайти акредитовану автошколу
2. Пройти навчання в автошколі
Документи
- заява, в якій вказано місце проживання та категорія транспортного засобу;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- медична довідка (форма 083/о);
- одна кольорова фотографія 3,5х4,5 см.
3. Скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво
4. Скласти іспит в сервісному центрі МВС
Документи
- заява;
- свідоцтво про закінчення автошколи;
- паспорт;
- копія ідентифікаційного коду;
- медична довідка (форма 083/о);
- квитанція щодо сплати послуги;
- оригінали та копії документів, що засвідчують зміну особистих даних (якщо ці дані змінювалися).
5. Отримати посвідчення водія
Вперше видається на 2 роки з обмеженням перевищувати швидкість 70 км/год.
Документ отримується на місці
На постійне без складання іспитів його обміняють за наявності не більше 2 порушень
Ціна
₴26 — складання іспитів
₴201 — бланкова продукція
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