Реформа сервісних центрів МВС змінює системи отримання водійського посвідчення. Відомство запустило інструкцію для водіїв-новачків.

За минулий рік реалізовано низку важливих впроваджень в області здачі іспитів на отримання посвідчення водія.

А недавно сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.

– У 2017 році було видано 395 051 водійське посвідчення вперше. Ми реалізували низку змін, для більшої прозорості іспиту. Наступним кроком цього року стане впровадження фото і відеофіксації іспитів, – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

1. Знайти акредитовану автошколу

2. Пройти навчання в автошколі

Документи

заява, в якій вказано місце проживання та категорія транспортного засобу;

паспорт;

ідентифікаційний код;

медична довідка (форма 083/о);

одна кольорова фотографія 3,5х4,5 см.

3. Скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво

4. Скласти іспит в сервісному центрі МВС

Документи

заява;

свідоцтво про закінчення автошколи;

паспорт;

копія ідентифікаційного коду;

медична довідка (форма 083/о);

квитанція щодо сплати послуги;

оригінали та копії документів, що засвідчують зміну особистих даних (якщо ці дані змінювалися).

5. Отримати посвідчення водія

Вперше видається на 2 роки з обмеженням перевищувати швидкість 70 км/год.

Документ отримується на місці

На постійне без складання іспитів його обміняють за наявності не більше 2 порушень

Ціна

₴26 — складання іспитів

₴201 — бланкова продукція

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