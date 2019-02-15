В Україні тимчасово скасували обов’язкову екологічну сертифікацію авто з єврономерами.

Розмитнення авто з єврономерами в Україні проходитиме за прискореною процедурою. Тепер, щоб оформити машину, не зажадають підтвердження екологічної сертифікації євробляхи.

13 лютого відповідну постанову було ухвалено Кабміном, пише ЮРЛИГА.

Головна умова при проходженні прискореної процедури розмитнення машин з іноземною реєстрацією – це позначка про відповідність екологічним нормам у техпаспорті машини. Раніше її потрібно було підтверджувати в органах сертифікації.

Послаблення працюватиме на тимчасовій основі – до 24 травня 2019 року. Тоді ж і закінчиться дія Тимчасового порядку розмитнення ТЗ.

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Нагадаємо, 22 лютого у зв’язку із закінчення пільгового періоду визначення ставки акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5 для авто на євро реєстрації останні три дні підрозділи митниці прийматимуть до півночі.

Також ДФС відкрила телефонну гарячу лінію для власників євроблях, де можна дізнатися вартість розмитнення авто.

Фото: Ратинський В’ячеслав