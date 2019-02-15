Оренда автомобіля може виручити у потрібний момент або просто дає можливість обкатати машину на будь-який смак і настрій. Факти ICTV розкажуть, як взяти авто напрокат в Україні.

Історія світового автопрокату налічує вже понад сто років. Вважається, що першим підприємцем у цій сфері був Джо Сандерс, який відкрив свою маленьку справу в американському штаті Небраска.

Ще у 1916-му році він запропонував оренду машини всім охочим, використовуючи для цієї мети власний Ford.

Факти ICTV вирішили розібратися, як працює система прокату авто в Україні.

Документи

Громадянину України знадобиться паспорт і посвідчення водія з правом керування транспортним засобом відповідної категорії.

А ось іноземець для укладення договору оренди повинен надати національний паспорт і міжнародні права або водійське посвідчення, в якому ім’я та прізвище вказані латиницею.

Вік і права

Орендарю має бути більше 21 року;

Водійський стаж повинен становити мінімум два роки.

Це два вікових обмеження, які виставляють компанії, що займаються орендою.

АЛЕ! Якщо ж водій не відповідає даним вимогам, більшість компаній просто пропонують збільшення суми застави.

Застава

Разом з оплатою оренди компанії просять внести заставу за автомобіль. По закінченню терміну оренди і за відсутності порушень договору клієнт отримує всю суму застави назад.

Розмір застави залежить від класу автомобіля.

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Наприклад, застава на економ клас, таких як Chevrolet Aveo, може скласти €200, середній – Hyundai Elantra 2017 – €400, за бізнес клас, такі як Infiniti Q50, попросять залишити в середньому €600, преміум – BMW 520 – €1100 і тощо. (Приклади цін взяті з сайту rental.ua.)

АЛЕ! У багатьох компаніях надається послуга оренди без застави, однак її вартість буде дещо вищою.

Ліміт пробігу

Взявши машину в оренду, потрібно також дотримуватися вимог із пробігу.

Ліміт встановлюють по-різному. Найчастіше, він становить 250 км на добу і він рахуватиметься сумарно за весь термін оренди.

Наприклад, оренда на 10 днів – максимальний допустимий пробіг не повинен перевищувати 2500 км.

АЛЕ! Пропонуються і послуги безлімітного пробігу, які, знову-таки, підвищують вартість оренди.

Де можна їздити

Орендарю дозволяється їздити по всій території України. Тимчасово не можна їздити в Донецьку та Луганську області, а також в Автономну республіку Крим.

АЛЕ! Не можна виїжджати за кордон.

Також встановлюється мінімальний і максимальний орендний термін.

Компанії займаються страхуванням автомобілів і всю відповідальність несуть самостійно.

Крім того, орендодавець часто дає рекомендаційний лист заправок, з метою уникнення поламок автомобіля.

Є ще додаткові послуги, такі як дитяче сидіння, GPS-навігація, додатковий водій, повернення авто в іншому місті. Все це також додатково оплачується.

Ціни

Ціни варіюються від €13 до €352 на добу. Все залежить від класу автомобіля і компанії, яка дає машину в оренду.

Крім того, чим більший термін оренди, тим дешевше обійдеться авто. Можна взяти напрокат машину на добу або навіть на півроку.

Наприклад, можна взяти Skoda Fabia на тиждень за €27 в день, на півроку Mazda 3 BL за €41 в день. За Toyota Camry (XV50) доведеться сплатити €71 на добу при оренді на 25 діб. Електромобіль Nissan Leaf можна взяти на півроку за $31 в день.

Варіантів безліч. Все залежить від бажань і фінансів.

Приклади сайтів

Ми зібрали кілька сайтів, які займаються орендою авто. Це допоможе вам бачити повнішу картину цін і вибору автомобілів в Україні.

До слова, з 1 травня 2019 року в Україні зміняться правила оформлення техогляду.