Оренда автомобіля може виручити у потрібний момент або просто дає можливість обкатати машину на будь-який смак і настрій. Факти ICTV розкажуть, як взяти авто напрокат в Україні.
Історія світового автопрокату налічує вже понад сто років. Вважається, що першим підприємцем у цій сфері був Джо Сандерс, який відкрив свою маленьку справу в американському штаті Небраска.
Ще у 1916-му році він запропонував оренду машини всім охочим, використовуючи для цієї мети власний Ford.
Факти ICTV вирішили розібратися, як працює система прокату авто в Україні.
Документи
Громадянину України знадобиться паспорт і посвідчення водія з правом керування транспортним засобом відповідної категорії.
А ось іноземець для укладення договору оренди повинен надати національний паспорт і міжнародні права або водійське посвідчення, в якому ім’я та прізвище вказані латиницею.
Вік і права
- Орендарю має бути більше 21 року;
- Водійський стаж повинен становити мінімум два роки.
Це два вікових обмеження, які виставляють компанії, що займаються орендою.
АЛЕ! Якщо ж водій не відповідає даним вимогам, більшість компаній просто пропонують збільшення суми застави.
Застава
Разом з оплатою оренди компанії просять внести заставу за автомобіль. По закінченню терміну оренди і за відсутності порушень договору клієнт отримує всю суму застави назад.
Розмір застави залежить від класу автомобіля.
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Наприклад, застава на економ клас, таких як Chevrolet Aveo, може скласти €200, середній – Hyundai Elantra 2017 – €400, за бізнес клас, такі як Infiniti Q50, попросять залишити в середньому €600, преміум – BMW 520 – €1100 і тощо. (Приклади цін взяті з сайту rental.ua.)
АЛЕ! У багатьох компаніях надається послуга оренди без застави, однак її вартість буде дещо вищою.
Ліміт пробігу
Взявши машину в оренду, потрібно також дотримуватися вимог із пробігу.
Ліміт встановлюють по-різному. Найчастіше, він становить 250 км на добу і він рахуватиметься сумарно за весь термін оренди.
Наприклад, оренда на 10 днів – максимальний допустимий пробіг не повинен перевищувати 2500 км.
АЛЕ! Пропонуються і послуги безлімітного пробігу, які, знову-таки, підвищують вартість оренди.
Де можна їздити
Орендарю дозволяється їздити по всій території України. Тимчасово не можна їздити в Донецьку та Луганську області, а також в Автономну республіку Крим.
АЛЕ! Не можна виїжджати за кордон.
Також встановлюється мінімальний і максимальний орендний термін.
Компанії займаються страхуванням автомобілів і всю відповідальність несуть самостійно.
Крім того, орендодавець часто дає рекомендаційний лист заправок, з метою уникнення поламок автомобіля.
Є ще додаткові послуги, такі як дитяче сидіння, GPS-навігація, додатковий водій, повернення авто в іншому місті. Все це також додатково оплачується.
Ціни
Ціни варіюються від €13 до €352 на добу. Все залежить від класу автомобіля і компанії, яка дає машину в оренду.
Крім того, чим більший термін оренди, тим дешевше обійдеться авто. Можна взяти напрокат машину на добу або навіть на півроку.
Наприклад, можна взяти Skoda Fabia на тиждень за €27 в день, на півроку Mazda 3 BL за €41 в день. За Toyota Camry (XV50) доведеться сплатити €71 на добу при оренді на 25 діб. Електромобіль Nissan Leaf можна взяти на півроку за $31 в день.
Варіантів безліч. Все залежить від бажань і фінансів.
Приклади сайтів
Ми зібрали кілька сайтів, які займаються орендою авто. Це допоможе вам бачити повнішу картину цін і вибору автомобілів в Україні.
До слова, з 1 травня 2019 року в Україні зміняться правила оформлення техогляду.