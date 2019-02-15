До 22 лютого у власників авто на єврономерах є остання можливість розмитнити їх зі знижкою.

Знижка з коефіцієнтом 0,5 діятиме на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до 22 лютого. Адвокат Михайло Гулак розповів журналістам програми Ранок у великому місті як не проґавити останній шанс.

За словами Гулака, спочатку потрібно поїхати в країну, де купувалося авто та зняти його з обліку.

Після цього найшвидшим способом для того, аби розмитнити транспортний засіб буде пошук відповідного брокера.

У випадку адвоката, той за додаткову платню допоміг йому розмитнити автомобіль за три години.

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До слова, в Україні спростили розмитнення автомобілів на єврономерах, скасувавши обов’язкову екологічну сертифікацію.