До 22 лютого у власників авто на єврономерах є остання можливість розмитнити їх зі знижкою.
Знижка з коефіцієнтом 0,5 діятиме на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до 22 лютого. Адвокат Михайло Гулак розповів журналістам програми Ранок у великому місті як не проґавити останній шанс.
За словами Гулака, спочатку потрібно поїхати в країну, де купувалося авто та зняти його з обліку.
Після цього найшвидшим способом для того, аби розмитнити транспортний засіб буде пошук відповідного брокера.
У випадку адвоката, той за додаткову платню допоміг йому розмитнити автомобіль за три години.
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До слова, в Україні спростили розмитнення автомобілів на єврономерах, скасувавши обов’язкову екологічну сертифікацію.
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