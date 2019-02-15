За останні роки відремонтували 7 тис. км доріг. Але ж їх загальна довжина – 170 тис.

Усе, що можуть запропонувати українцям – це так званий ямковий ремонт.

Поки що це єдиний спосіб, каже міністр. Зробити проїзд найпроблемнішими ділянками хоча б відносно безпечним.

Дивіться: Не протримались і року після ремонту: в Ужгороді зруйнувалися дороги за 40 млн

Та в реальності часто буває навпаки. Водій із досвідом Юрій Романенко пробив колесо дорогою від польського кордону. Цього разу вирішив бути принциповим.

Однак місцева поліція, замість того, щоб притягти до відповідальності дорожників, вилучила права у постраждалого.

Гроші, виділені на ямковий ремонт, інколи десь розчиняються. Адже ями – це справжнє джерело для корупції. Перевірити, скільки дір залатали і чим, фактично нереально.

В Укравтодорі наполягають: дороги розвалюються, бо справжнього ремонту не було ще з радянських часів.

Але важлива не тільки новенька дорога, але й те, що у неї кладуть.

У спецлабораторії Факти тижня вже перевіряли, що ж насправді кладуть у наші траси. І чи виконують обіцянки дорожники. В пошуках порушень далеко ходити не треба було.

За недотримання ж технології передбачені санкції.

Та чи компенсують? Ось в чому питання. Підрядникам вдається обходити найсуворіші обмеження, і виходити сухими з води.

До слова, ями, тріщини та вибоїни: чому дороги Києва у жахливому стані.