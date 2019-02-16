Водії вважають, що мити авто взимку потрібно, так як дороги посипають сіллю і хімією, яка роз’їдає кузов. На думку експертів, мороз відіграє основне значення у процесі гниття металу.

Деякі водії вважають, що миття автомобіля є необхідною процедурою взимку, в той час як багато хто не миє свої транспортні засоби взимку.

Як мити авто в мороз:

В мороз автомобіль доцільно мити в приміщенні чи спеціальному боксі. Якщо говорити про домашні умови – в гаражі. Якщо ж водій вирішив помити авто на мийці самостійно, то йому варто використовувати піну.

Перед тим як мити авто спочатку треба змити бруд водою, тоді нанести піну і після цього її промити водою.

Мити машину коштує до 3 градусів морозу. Якщо температура нижча, то варто мити авто в боксах або гаражах. Після мийки авто обов’язково потрібно протерти всі двері, щоб не замерзли.

Читайте: Як економити на бензині та обслуговуванні авто

А ось в експертів на цей рахунок інша думка.

Автомаляри вважають, що авто небажано мити в мороз, оскільки це впливає на лак і фарбу на кузові авто.

Особливо велику проблему це представляє для тих автомобілів, в яких потріскалася фарба. Адже якщо вода потрапить в тріщину, то там вона замерзне і цьому вже не допоможе ні обдування, ні ретельне витирання транспортного засобу.

Звичайно, залишається варіант миття авто на автомийці, але при цьому потрібно пам’ятати що там використовується піна, яка знищує не тільки бруд, але й зовнішнє покриття.

Особливу проблему ця піна становить для автомобілів, на яких вже з’явилася іржа, адже вона прискорить процес. Про миття авто гарячою водою на морозі краще забути, адже такі дії сильно пошкодять зовнішнє покриття транспортного засобу.

Крім того, завдяки зниженню температури повітря, сповільнюються процеси гниття металу. Тому навіть якщо авто все біле від солі, корозійні процеси в ньому проходитимуть набагато повільніше ніж при плюсовій температурі.

До слова, Факти ICTV зібрали поради, які допоможуть розморозити автомобіль взимку.