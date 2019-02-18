Після стрімкого зростання популярності електромобілів ціна на нафту і газ знизиться.

Консалтингова компанія McKinsey провела дослідження, під час якого дійшла висновку, що у 2035 році кількість електромобілів у світі зросте до 100 млн, що призведе до падіння попиту на нафту і газ.

Подібні зміни призведуть до того, що зміниться й звичний на сьогодні уклад для людей.

Найбільше попит на нафту повинен знизитися саме у сфері автомобільного транспорту.

Крім того, ми побачимо збільшення кількості відновлюваних джерел енергії. А десь у 2024 році шкідливі викиди через виробництво електроенергії досягнуть свого піку, після чого почнеться поступове зниження.

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Аналітики також вважають, що у 2050 році кількість використовуваних електрокарів зросте до 2 млрд.

До слова, Renault представила новий електрокар, який в 2019 році з’явиться на китайському ринку.