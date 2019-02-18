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SEAT показав новий кросовер під суббрендом Cupra

Нова модель Cupra отримає сучасний дизайн екстер’єру.

SEAT показав новий кросовер під суббрендом Cupra

Суббренд SEAT під назвою Cupra готує до виходу нове авто. Ним стане купеподібний кросовер, який запозичив базу Seat Ateca.

У компанії вже дали одним оком поглянути на майбутню модель, яка, очевидно, за зовнішнім дизайном йде в ногу з часом.

У першу чергу це стосується задніх ліхтарів, які об’єднує трендова моноброва. Раніше такі актуальні ліхтарі вже поставили в SEAT Tarraco.

Читайте: Серійний електромобіль Renault за $8 тисяч – перші знімки

Інших деталей про новинку поки не надходило.

До слова, раніше Skoda опубліковала тизери зовнішнього вигляду кросовера Kamiq.

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