В Електронному кабінеті водія з’явилася функція замовлення номерних знаків для автомобіля онлайн.

В Електронному кабінеті водія з’явилася послуга, за допомогою якої можна замовити індивідуальні номерні знаки для автомобіля онлайн, повідомляє прес-служба Сервісного центру МВС.

З введенням нового функціоналу від власника автомобіля не вимагатимуть відвідування Головного або територіального сервісного центру МВС для того, аби замовити номерний знак.

– Тепер усю процедуру замовлення номерного знаку громадянин може пройти або в зручному за розташуванням територіальному сервісному центрі МВС, або користуючись онлайн-послугами власного Електронного кабінету водія, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Розмитнення євроблях: як не проґавити знижку

Проте автомобілісту або уповноваженій ним особі все ж доведеться прийти до Головного сервісного центру МВС для того, аби забрати готовий номерний знак.

До слова, в Україні тимчасово прибрали вимогу підтвердження екологічної сертифікації авто на єврономерах для його розмитнення.