Найдорожчою євробляхою, яку встигли оформити за пільговий період, став легковик Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску.

Porshe 911 TURBO S 2013 року випуску став найдорожчою в Україні євробляхою, яку розмитнили за пільговою системою, яка працювала три останні місяці.

Про це повідомляють у Державній фіскальній службі України.

Топ-5 найдорожчих розмитнених за пільгами євроблях

Porshe 911 TURBO S. Оформлення авто, яке зійшло з конвеєра у 2013 році, обійшлося власнику в 766,1 тис. грн. Митна вартість – еквівалент $83,1 тис.

Bentley Flying Spur. Це авто 2014 року випуску було оформлено за 727,9 тис. грн. Митна вартість – еквівалент $74,5 тис.

Porshe CAYENNE S. За пільговим тарифом авто 2015 року випуску було розмитнено за 705 тис. грн. Митна вартість – еквівалент $76 тис.

Mercedes-Benz G-Class. Це авто, яке випустили у 2015 році, власник оформив за 593,4 тис. грн. Митна вартість – еквівалент $63,6 тис.

Mercedes-Benz V-Class. Оформлення авто, яке зійшло з конвеєра у 2018 році, оформили за 553 тис. грн. Митна вартість – еквівалент $62 тис.

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Зазначимо, що станом на 19 лютого в Україні розмитнили 124 тис. авто з іноземною реєстрацією.

До слова, в Україні спростили розмитнення автомобілів на єврономерах, скасувавши обов’язкову екологічну сертифікацію.

Фото: tadeas_info