Немає різниці, коли вносити гроші за розмитнення євробляхи, головне – заявити про намір оформити машину.

Розмитнити євробляху після 22 лютого за пільговими ставками можна буде, якщо зазделегідь подати заявку про намір оформити машину.

При цьому гроші за легалізацію євробляхи можна буде внести пізніше.

Таку думку висловив гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, пише Обозреватель.

Експерт нагадав, що митниці останні дні до закінчення пільгового періоду працюють без вихідних, а роботу сервісних центрів продовжено до півночі.

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– Думаю, бажаючі зможуть подати декларацію і розмитнюватися потім, – заявив Назаренко.

До слова, в Електронному кабінеті водія тепер можна замовити номерні знаки для автомобіля.

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