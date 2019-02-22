Сьогодні в Україні закінчився пільговий період для розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Факти ICTV дізналися, скільки авто розмитнили українці та які штрафи чекають тих, хто не встиг.

Що сталося

Сьогодні – останній день, коли власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити їх за пільговим тарифом.

З 23 лютого власникам євроблях доведеться платити повну вартість розмитнення. Однак Верховна Рада може продовжити пільговий режим на кілька місяців.

Відповідний законопроект №9522 вже зареєстрований в Раді.

На сьогодні оформлення очікують 225 євроблях, ажіотажу в останній день пільгового розмитнення немає.

Скільки євроблях розмитнили

За інформацією Міністерства фінансів, станом на 20 лютого українцям вдалося розмитнити 124 тис. автомобілів на іноземних номерах, за які в загальному сплатили 7,6 млрд грн.

При цьому 2,3 млрд від зазначеної суми надійшли в рахунок ПДВ. За кожне авто в середньому платили 61,8 тис. грн.

Уряд не очікував такого успіху розмитнення і заклав його на рівні 1 млрд грн. Таким чином план щодо розмитнення авто у пільговий період перевиконано.

Однак зараз в Україні налічується близько 640 тис. авто на іноземних номерах. Тому на сьогодні узаконили всього 20% євроблях.

Найдорожчими розмитненими авто стали Porshe 911 TURBO S, Bentley Flying Spur, Porshe CAYENNE S, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-Benz V-Class.

Що робити тим, хто не встиг розмитнити

Тим, хто не встиг розмитнити авто за час пільгового періоду, доведеться платити повну вартість розмитнення. Однак можливість зберегти пільгову вартість є в тому випадку, якщо заздалегідь подати заявку про намір оформити авто.

В кінці травня в силу повинна вступити норма, яка забороняє використовувати автомобілі на іноземній реєстрації, що нерозмитнені.

Для тих, хто не встиг розмитнити свої авто, відкрили гарячу лінію, на якій можна отримати консультацію щодо вартості розмитнення автомобілів.

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Звернутися в call-центр можна щодня з 9.00 до 21.00 за телефоном (044) 481-19-61. Для отримання консультації потрібно назвати VIN-код автомобіля і рік його випуску.

Тим же, хто не бажає оформляти авто на єврономерах, доведеться продати його на запчастини або вивезти за межі України. Але в руху АвтоЕвроСіла є план щодо протистояння штрафам.

Коли почнуть штрафувати євробляхи

Штрафувати власників євроблях повинні почати в червні. Це пов’язано з тим, що в кінці травня використання нерозмитненого авто вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Залежно від того, на скільки затримали розмитнення штраф може становити від 170 до 170 тис. грн. А через те, що поліція може зупиняти авто на єврономерах для перевірки, штрафуватимуть часто.

Тепер приводом для зупинки авто може стати те, що воно має іноземну реєстрацію.

– Я майже впевнений, що тоді в поєднанні з повним правом зупинки автомобіля, поліція готуватиме певний рейд на червень місяць. Зупинятимуть автомобілі на єврономерах і дуже жорстко штрафувати, там закладені чималі суми, – розповів експерт програми реформування правоохоронної і судової системи Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.

Куди підуть гроші від розмитнення

Отримані від розмитнення авто на іноземних номерах повинні піти на індексацію пенсій в Україні.

Президент Петро Порошенко вже доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману і Пенсійному фонду розробити пропозиції щодо індексації пенсій.

За час пільгового періоду розмитнення авто вдалося забезпечити виплату пенсій близько 2,9 млн українських пенсіонерів.

До слова, активісти зареєстрували у Верховній Раді законопроекти, якими скасовується сплата ПДВ і акцизу при розмитненні авто на єврономерах.