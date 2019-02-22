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Subaru вперше показала свій маленький кросовер

Концепт Subaru Viziv Adrenaline представлять на автошоу в Женеві 5 березня.

Subaru вперше показала свій маленький кросовер

Subaru дала одним оком поглянути на концепт Viziv Adrenaline.

Компанія привезе свій найменший кросовер до Женеви 5 березня.

Особливо цікава ця модель в ракурсі того, що є великі шанси побачити в майбутньому перетворення цього концепту на новий серійний кросовер.

Так вже раніше було з Viziv-7 – через деякий час він став на конвеєр і отримав назву Ascent.

Читайте: Тест-драйв Subaru Forester: сім’янин чи лісник?

Технічні характеристики Viziv Adrenaline поки засекречено.

До слова, у мережі розсекретили Subaru Forester 2019, дебют якого відбудеться 28 березня.

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