Концепт Subaru Viziv Adrenaline представлять на автошоу в Женеві 5 березня.
Subaru дала одним оком поглянути на концепт Viziv Adrenaline.
Компанія привезе свій найменший кросовер до Женеви 5 березня.
Особливо цікава ця модель в ракурсі того, що є великі шанси побачити в майбутньому перетворення цього концепту на новий серійний кросовер.
Так вже раніше було з Viziv-7 – через деякий час він став на конвеєр і отримав назву Ascent.
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Технічні характеристики Viziv Adrenaline поки засекречено.
До слова, у мережі розсекретили Subaru Forester 2019, дебют якого відбудеться 28 березня.
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