Toyota Corolla 2019 отримає чотири силові установки, з яких дві будуть гібридними.

Toyota Corolla 2019 з’явиться на авторинку Європи у трьох типах кузова – хетчбек, седан і універсал.

Обрати з чого буде і серед силових установок – їх буде чотири – дві бензинові та дві гібридні, пише Автоцентр.

Перший гібрид. 1,8-літровий ДВЗ (120 к. с.) + електромотор (71 к.с.). Встановлюється на усі типи кузова. Заявлена витрата палива — всього 3,3 л/100 км.

Другий гібрид. 2,0-літровий ДВЗ (178 к. с.) + електромотор на 107 к. с. Встановлюється на хетчбек та універсал. Заявлена витрата палива — 3,7 л/100 км. Такий хетч може розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунд. Універсал трохи повільніший.

Універсал Toyota Corolla 2019 на одному з гібридів може розігнатися до 100 км/год за 8,1 секунд. Фото: Автоцентр.

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Також під капотом у седана не буде 1,2-літрового бензинового турбодвигуна потужністю 112 к. с. (5,2 л/100 км). Замість цього у чотиридверну Corolla встановлять атмосферний двигун об’ємом 1,6 л на 130 к. с. Заявлена витрата — 5,7 л/100 км.

До слова, раніше Toyota показала, як виглядатиме хетчбек Corolla 2019.