Факти ICTV підготували інформацію про те, як розрахувати вартість розмитнення автомобіля.

Як розрахувати акциз на автомобіль – вже давно є нагальним питання. Тож давайте разом розберемось в цьому.

Обов’язкові платежі при розмитненні авто

Ввізне мито. Відповідно до Закону України Про митний тариф , збір дорівнює 10% від суми митної вартості транспортного засобу.

, збір дорівнює 10% від суми митної вартості транспортного засобу. Акцизний збір.

Митне оформлення.

ПДВ (податок на додану вартість). Складає 20% від суми митної вартості авто, акцизного збору та ввізного мита.

Як розрахувати акциз

Відповідно до законопроекту №8487, що регламентує новий порядок розмитнення, маємо просту формулу для розрахунку акцизного податку.

Ставка (акциз) = ставка базова * К двигуна * К віку

На вартість акцизу впливає три чинники: вид двигуна (бензин, дизель, електро), його об’єм та вік авто. Старий автомобіль з великим об’ємом двигуна обійдеться вам дорожче.

Базова ставка – це ставка податку в євро за один транспортний засіб.

Коефіцієнт двигуна – ділення об’єму циліндрів двигуна на 1000 см3.

Бензинові:

З об’ємом циліндрів до 3 тис. см 3 – 50 євро;

– 50 євро; З об’ємом більше 3 тис. см3 – 100 євро.

Дизельні:

З об’ємом циліндрів до 3,5 тис. см 3 – 75 євро;

– 75 євро; З об’ємом більше 3,5 тис. см3 – 150 євро.

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Повністю електричні двигуни звільнені від податків до кінця 2022 року.

Коефіцієнт віку – кількість повних календарних років, що починаються з наступного року після випуску.

Для нових авто та тих, що використовувалися до одного року, маємо коефіцієнт 1.

Якщо транспортний засіб експлуатували понад 15 років, коефіцієнт дорівнює 15.

Аби полегшити собі задачу ви також можете скористатися онлайн-калькулятором.

А ось що робити тим, хто не встиг розмитнити автомобіль – читайте тут.

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