Вже цього вівторка, 5 березня, на автосалоні у Женеві італійський бренд Ferrari покаже нову модель F8 Tributo.
У новій ластівки від Ferrari буде двигун V8, який потужніше попередників на 50 к.с. Цей двигун автоінженери визнали найпотужнішим з усіх коли-небудь створених Ferrari.
У авто цілих 720 кінських сил під капотом і 770 Нм крутного моменту, одержуваних з 3,9-літрового V8 з двома турбінами.
Також авто буде легше свого попередника на 40 кг.
Про це пише News.infocar.
За 2,9 секунд авто здатне розігнатися до 100 км/год. Максимальна швидкість F8 Tributo – 340 км/год.
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До речі, на автошоу в Женеві 5 березня представлять концепт Subaru Viziv Adrenaline.
Фото: News.infocar
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