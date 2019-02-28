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100 км/год за 3 секунди! Ferrari представить новинку на автосалоні у Женеві 2019

Вже цього вівторка, 5 березня, на автосалоні у Женеві італійський бренд Ferrari покаже нову модель F8 Tributo.

100 км/год за 3 секунди! Ferrari представить новинку на автосалоні у Женеві 2019

У новій ластівки від Ferrari буде двигун V8, який потужніше попередників на 50 к.с. Цей двигун автоінженери визнали найпотужнішим з усіх коли-небудь створених Ferrari.

У авто цілих 720 кінських сил під капотом і 770 Нм крутного моменту, одержуваних з 3,9-літрового V8 з двома турбінами.

Також авто буде легше свого попередника на 40 кг.

Про це пише News.infocar.

За 2,9 секунд авто здатне розігнатися до 100 км/год. Максимальна швидкість F8 Tributo – 340 км/год.

Читайте: Коли авто час на СТО: 6 головних ознак

До речі, на автошоу в Женеві 5 березня представлять концепт Subaru Viziv Adrenaline.

Фото: News.infocar

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