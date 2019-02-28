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Seat показав свій перший електромобіль

Перший електрокар Seat побудують на платформі MEB.

Seat показав свій перший електромобіль

Компанія Seat показала, як буде виглядатиме її перше авто на електротязі.

Нову модель побудують на платформі MEB, яку створено так, що вона є універсальною базою для машин різних класів і розмірів, пише Motor.

Заявлено, що прототип буде здатний проїхати на одному заряді близько 500 кілометрів.

Автомобіль буде допомагати водієві в керуванні завдяки встановленим електронним системам ADAS.

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Дебют електрокара відбудеться в Женеві, а на конвеєр він стане в 2020 році.

До слова, SEAT показав купеподібний кросовер, який випустять під суббрендом Cupra.

Фото: Motor

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