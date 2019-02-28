Перший електрокар Seat побудують на платформі MEB.

Компанія Seat показала, як буде виглядатиме її перше авто на електротязі.

Нову модель побудують на платформі MEB, яку створено так, що вона є універсальною базою для машин різних класів і розмірів, пише Motor.

Заявлено, що прототип буде здатний проїхати на одному заряді близько 500 кілометрів.

Автомобіль буде допомагати водієві в керуванні завдяки встановленим електронним системам ADAS.

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Дебют електрокара відбудеться в Женеві, а на конвеєр він стане в 2020 році.

До слова, SEAT показав купеподібний кросовер, який випустять під суббрендом Cupra.

Фото: Motor