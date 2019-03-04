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Ілон Маск анонсував дату презентації електрокара Tesla Model Y

Компанія Tesla 14 березня представить новий компактний електричний кросовер Model Y.

Tesla

Презентацію Tesla Model Y Ілон Маск анонсував у Twitter.

За його словами, Model Y коштуватиме приблизно на 10% дорожче, ніж Model 3, оскільки це більший позашляховик.

Читайте: Seat показав свій перший електромобіль

Нагадаємо, 1 березня Маск оголосив про старт продажів Model 3 зі стандартним акумулятором за $35 тис.

Фото: Dreamstime

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