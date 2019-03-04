Дизайн кросовера Aston Martin DBX ще зазнає змін до виходу в серію.
Перший кросовер Aston Martin DBX засвітився на живому знімку. Правда, прототип постав поки ще в камуфляжі.
До слова, дизайн машини до того, як стати на конвеєр, зміниться. На авто встановлять інші бампери і оптику. А ось динамічний силует з великими колесами залишаться, пише Автоцентр.
Очікується, що під капотом у DBX буде бензиновий V12, який британці розробили самотужки, або V8 від Mercedes-Benz.
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Надалі на платформі DBX можуть побудувати електричний седан і кросовер Lagonda.
Нагадаємо, Subaru показала концепт кросовера Viziv Adrenaline.
Фото: Автоцентр
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