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Volvo знизить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год

У 2020 році компанія реалізує стратегію зменшення максимальної позначки на спідометрі до 180 кілометрів на годину.

Volvo знизить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год

З метою убезпечити своїх клієнтів від ДТП спричинених перевищенням швидкості, компанія Volvo запропонувала нову стратегію обмежень.

Про це повідомляється на сайті компанії Volvo.

Зміни на позначках спідометрів водії помітять лише в автомобілях, які будуть випускатися з 2020 року.

Статистичні дані показують, що перевищення допустимої швидкості є однією з основних причин сметельних ДТП. Тому розробники вирішили поставити ліміт, який буде утримувати від спокуси їхати зі швидкістю світла.

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Також заплановано впровадження в нові моделі технологій забезпечення безпеки та автопілотування. Наразі компанія вивчає можливість розробки системи, яка автоматично буде знижувати швидкість руху авто в певних зонах.

Нагадаємо, американська автомобільна компанія Tesla Inc. заявила, що закриватиме магазини і перейде до продажу тільки через інтернет.

Фото: Volvo

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