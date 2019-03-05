Bugatti La Voiture Noire представили на автосалоні в Женеві.
Найдорожчий автомобіль у світі Bugatti La Voiture Noire продаватиметься за ціною 11 млн євро.
Презентація нового гіперкара пройшла на Женевському міжнародному автосалоні.
Під капот La Voiture Noire встановлять 8-літровий 16-циліндровий двигун, який видає фантастичні 1,5 тисячі кінських сил.
Для цієї машини відмітка в 100 км/год дається всього за 2,5 секунди. Максимально нова модель Bugatti розганяється до 420 км на годину.
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Основа кузова La Voiture Noire – чорний карбон, доповнений вставками з вуглепластика.
– La Voiture Noire – це більше, ніж просто спогад про Atlantic (модель 57 SC Atlantic, яку створив Жан Бугатті у 1930-х. – Ред.).
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