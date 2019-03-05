У Женеві компанія Skoda показала електричний концептуальний крос-купе Vision iV.
Автомобіль Skoda, представлений в Женеві, побудований на платформі MEB.
Кросовер-купе Vision iV дає уявлення про те, якими стануть майбутні електрокари марки.
Відмінною рисою електрокарів від Skoda стане смуга, що світиться на всю ширину кузова, яка з’єднує світлодіодні фари.
Читайте: Перший кросовер Aston Martin DBX засвітився у місті
Новому кросоверу дісталася нова решітка радіатора з вертикальними ребрами. Крім того, у електрокара будуть камери замість бічних дзеркал і 22-дюймові колеса.
У салоні авто встановили нове двошпицеве кермо, цифрову приладову панель і дисплей інформаційно-розважальної системи.
Технічні показники:
- Силова установка з окремих електромоторів для кожної осі з сумарною потужністю у 306 кінських сил.
- Розгін до 100 км/год – 5,9 с.
- Максимальна швидкість – 180 км/ч.
- Пробіг до 500 км на одній зарядці.
Раніше Факти ICTV писали, що компанія Tesla 14 березня представить новий компактний електричний кросовер Model Y.
Фото: skoda-auto.