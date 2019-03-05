У Женеві компанія Skoda показала електричний концептуальний крос-купе Vision iV.

Автомобіль Skoda, представлений в Женеві, побудований на платформі MEB.

Кросовер-купе Vision iV дає уявлення про те, якими стануть майбутні електрокари марки.

Відмінною рисою електрокарів від Skoda стане смуга, що світиться на всю ширину кузова, яка з’єднує світлодіодні фари.

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Новому кросоверу дісталася нова решітка радіатора з вертикальними ребрами. Крім того, у електрокара будуть камери замість бічних дзеркал і 22-дюймові колеса.

У салоні авто встановили нове двошпицеве кермо, цифрову приладову панель і дисплей інформаційно-розважальної системи.

Технічні показники:

Силова установка з окремих електромоторів для кожної осі з сумарною потужністю у 306 кінських сил. Розгін до 100 км/год – 5,9 с. Максимальна швидкість – 180 км/ч. Пробіг до 500 км на одній зарядці.

















Електричний кросовер Skoda Vision iV: перші фото / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Tesla 14 березня представить новий компактний електричний кросовер Model Y.

Фото: skoda-auto.