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Електричний кросовер Skoda Vision iV: перші фото

У Женеві компанія Skoda показала електричний концептуальний крос-купе Vision iV.

Електричний кросовер Skoda Vision iV: перші фото

Автомобіль Skoda, представлений в Женеві, побудований на платформі MEB.

Кросовер-купе Vision iV дає уявлення про те, якими стануть майбутні електрокари марки.

Відмінною рисою електрокарів від Skoda стане смуга, що світиться на всю ширину кузова, яка з’єднує світлодіодні фари.

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Новому кросоверу дісталася нова решітка радіатора з вертикальними ребрами. Крім того, у електрокара будуть камери замість бічних дзеркал і 22-дюймові колеса.

У салоні авто встановили нове двошпицеве кермо, цифрову приладову панель і дисплей інформаційно-розважальної системи.

Технічні показники:

  1. Силова установка з окремих електромоторів для кожної осі з сумарною потужністю у 306 кінських сил.
  2. Розгін до 100 км/год – 5,9 с.
  3. Максимальна швидкість – 180 км/ч.
  4. Пробіг до 500 км на одній зарядці.
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Електричний кросовер Skoda Vision iV: перші фото / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Tesla 14 березня представить новий компактний електричний кросовер Model Y.

Фотоskoda-auto.

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