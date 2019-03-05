Купити вживане авто зі США у нормальному стані – це реально, якщо дотримуватися порад спеціалістів.
Придбати авто зі США, яке матиме невеликий пробіг та задовільний стан кузова та начинки, на сьогоднішній день реально.
Причина в тому, що американці, які мають гроші, довше 5 років стараються на машинах не їздити та частіше за українців міняють їх на нові.
Найрозповсюдженіший спосіб купити авто зі США – аукціони. Зменшити ризики придбати “невдалий” автомобіль такий спосіб можна, якщо дотримуватися порад спеціалістів.
Дізнайтеся у продавця VIN-код
По Vin-коду ви можете дізнатись:
- у які аварії потрапляв автомобіль;
- у якому стані подушки безпеки;
- відмотування пробігу;
- кількість власників авто;
- дані про техобслуговування;
- дефекти виробництва;
- чи був автомобіль у розшуку.
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Замовляйте авто через страхову компанію
Купуючи авто зі США на аукціоні самостійно, можна завжди готувати себе до найгіршого. Дорогою з далекої країни до порту Одеси з машиною може статися, що завгодно – її можуть навіть розібрати до гвинтика.
Саме тому замовляти машину бажано через страхову компанію. Адже спеціалісти несуть хоча б якусь відповідальність та працюють на свою репутацію.
Більше дивіться в сюжеті Ранку у великому місті.
Нагадаємо, в Україні закінчився пільговий період для розмитнення автомобілів на іноземних номерах.