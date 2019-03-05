Автомобіль року в Європі традиційно назвали журналісти на міжнародному автосалоні в Женеві.

Звання Car of the Year, яке щорічно присуджується журналістами на міжнародному автосалоні в Женеві, у цьому році отримав Jaguar I-Pace.

Позаду себе електрокросовер залишив Alpine A110 і Kia Ceed. Також до рейтингу найкращих машин забралися: четверте покоління Ford Focus, Citroen C3 Aircross, Peugeot 508 і Mercedes-Benz A-класу, пише Jaguar Україна.

До слова, Jaguar I-Pace рухають два електромотори, які у зв’язці дарують автомобілю потужність в 400 кінських сил.

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Завдяки цим силовим установкам кросовер може набрати швидкість у 100 км/год за 4,8 секунд.

Проїхати після повної зарядки на Jaguar I-Pace можна 470 км.

Нагадаємо, компанія Skoda показала у Женеві електричний концептуальний крос-купе Vision iV.

Фото: Jaguar Україна