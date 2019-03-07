Женевський автосалон показав автолюбителям найбільш швидкі новинки.

Найгламурніший Женевський атосалон, який славиться великими автошоу, представив гучні новинки.

Він став практично домашнім як для компаній рівня Ferrari и Lamborghini, так і для дрібних кузовних ательє.

Цьогоріч, в міжнародному серед інших в міжнародному автосалоні були представлені зокрема суперкари марок Mercedes, Porsche, Ginetta Cars.

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Женева 2019: названі найгучніші суперкари року / 6 фотографий

Женева не вперше представляє подібні шоу. Вона вже давно стала місцем, куди стікаються всі можливі стартапи.

Під час автошоу можна було побачити найбільш високі швидкості автомобілів, позамежні потужності і божевільні стильові рішення.

Нагадаємо, раніше Женева назвала автомобіль року 2019 в Європі.

Фото: Ginettacars, Pininfarinaspa, Mercedesbenz, Lamborghini, Ferrari