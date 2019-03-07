PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Женева 2019: названі найгучніші суперкари року

Женевський автосалон показав автолюбителям найбільш швидкі новинки.

Женева 2019: названі найгучніші суперкари року

Найгламурніший Женевський атосалон, який славиться великими автошоу, представив гучні новинки.

Він став практично домашнім як для компаній рівня Ferrari и Lamborghini, так і для дрібних кузовних ательє.

Цьогоріч, в міжнародному серед інших в міжнародному автосалоні були представлені зокрема суперкари марок Mercedes, Porsche, Ginetta Cars.

Читайте: Bugatti представила найдорожчий автомобіль в історії

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Женева 2019: названі найгучніші суперкари року / 6 фотографий

Женева не вперше представляє подібні шоу. Вона вже давно стала місцем, куди стікаються всі можливі стартапи.

Під час автошоу можна було побачити найбільш високі швидкості автомобілів, позамежні потужності і божевільні стильові рішення.

Нагадаємо, раніше Женева назвала автомобіль року 2019 в Європі.

Фото: Ginettacars, Pininfarinaspa, Mercedesbenz, Lamborghini, Ferrari

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Bugatti представила найдорожчий автомобіль в історії
Женева назвала автомобіль року 2019 в Європі
Шулявський міст перекриють з 16 березня. Як об’їхати (КАРТА)
Ілон Маск анонсував дату презентації електрокара Tesla Model Y
100 км/год за 3 секунди! Ferrari представить новинку на автосалоні у Женеві 2019
Коли авто час на СТО: 6 головних ознак
Пільги закінчилися: скільки авто розмитнили і коли почнуть штрафувати євробляхи
Сконструювати власне авто просто з дивана – ноу-хау від Lamborghini
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка