Женевський автосалон показав автолюбителям найбільш швидкі новинки.
Найгламурніший Женевський атосалон, який славиться великими автошоу, представив гучні новинки.
Він став практично домашнім як для компаній рівня Ferrari и Lamborghini, так і для дрібних кузовних ательє.
Цьогоріч, в міжнародному серед інших в міжнародному автосалоні були представлені зокрема суперкари марок Mercedes, Porsche, Ginetta Cars.
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Женева не вперше представляє подібні шоу. Вона вже давно стала місцем, куди стікаються всі можливі стартапи.
Під час автошоу можна було побачити найбільш високі швидкості автомобілів, позамежні потужності і божевільні стильові рішення.
Нагадаємо, раніше Женева назвала автомобіль року 2019 в Європі.
Фото: Ginettacars, Pininfarinaspa, Mercedesbenz, Lamborghini, Ferrari