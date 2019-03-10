Сьогодні в Україні оголосили штормове попередження. Очікується, що країну охоплять сильний вітер до 30 м/с та інтенсивні дощі. Що ж робити водієві, якщо на авто впало дерево?

Виходячи з цього, водіям авто потрібно бути гранично акуратними і проявляти особливу увагу на дорозі, або навіть тимчасово пересісти на громадський транспорт.

Крім цього, машини рекомендується не паркувати поблизу будівництв і біля дерев.

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Факти ICTV нагадують, що робити, якщо на авто впало дерево.

До речі, в Україні через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валить дерева, трощить авто і зриває дахи з будинків, є перша жертва.