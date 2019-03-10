Infiniti QX50 дебютував на нашому ринку восени минулого року, і ми спробували дізнатися, чим саме він зможе здивувати українських покупців.

Модель QX50 відносно нова, і свого часу прийшла на зміну моделі EX. В Україні Infiniti QX50 пропонується виключно з 2,0-літровим бензиновим двигуном, варіатором X-Tronic CVT і повним приводом AWD.

Ціна на Infiniti QX50 в базовій комплектації Pure становить приблизно $ 45 тис.

Infiniti QX50 в топової комплектації Autograph Proactive обійдеться приблизно в $ 62 тис. Саме така версія побувала у нас на тест-драйві.

Дизайн

Зовнішній вигляд Infiniti QX50 однозначно привертає увагу оточуючих, і він виділяється в потоці машин.

Багато про дизайн міркувати не будемо, але якщо коротко, то Infiniti QX50 виглядає сучасно і чіпляє своєю зовнішністю.

Салон

Інтер’єр наповнений якісними, візуально привабливими і приємними на дотик матеріалами. Сидіння виконані з білої шкіри з прострочкою, на торпедо і дверних картах присутності вставки з натурального дерева, а шарму цьому всьому додає алькантара контрастного синього кольору.

До матеріалів, якості збірки і загальної атмосфери в салоні, у мене питань немає. У Infiniti QX50 затишно, дорого і якісно.

Передні сидіння оснащені електрорегулюванням, підігрівом/вентиляцією, а сидіння водія ще й пам’яттю на два слота. Водійське крісло комфортне та з хорошою бічною підтримкою.

Кермо зручної форми, оснащене електрорегулюванням і не перевантажене кнопками. Приємним бонусом в холодну погоду став підігрів керма.

Панель приладів зрозуміла в користуванні. Між аналоговими колодязями спідометра і тахометра розташований дисплей бортового комп’ютера. Дані зчитуються легко і звикаєш швидко. Окрім цього, є ще й проекційний дисплей, зображення якого виводиться на лобове скло.

На центральній консолі розташовано цілих два дисплея – верхній (8 дюймів) для навігації і камер кругового огляду, а нижній (7 дюймів) для мультимедіа, клімату і всього іншого. Та ж історія була і в Infiniti Q60s, яка також побувала у нас на тест-драйві.

Все б нічого, але якщо зображення мультимедійного дисплея якісне і до нього претензій немає, то ось якість картинки верхнього дисплея злегка не вписується в благородний інтер’єр японця.

Що стосується мультимедійної частини, то все ж і тут є до чого причепитися, адже система не підтримує Apple Carplay і Android Auto. Сьогодні – це вже мастхев, особливо в преміальному сегменті. Тим не менш, ви можете підключати телефон по Bluetooth, через роз’єми USB і AUX.

Що стосується музики, то в Infiniti QX50 встановлена аудіосистема Hi-Fi BOSE Performance series з п’ят надцятьма динаміками загальною потужністю 340 В т. Звучить класно, питань немає.

По обидва боки нижнього екрану виведені кнопки для управління клімат-контролем, а під екраном розташований кнопковий блок управління мультимедіа.

Також, є і “шайба” на центральній консолі, за допомогою якої можна управляти навігацією.

Спереду є два підстаканники, місткий підлокітник, та й в цілому, простір організовано грамотно.

У Infiniti QX50 трьохзонний клімат-контроль і пасажири другого ряду сидінь можуть самі регулювати собі температуру. Також, є USB роз’єми і автомобільна розетка.

Посередині є підлокітник з підстаканниками, а ось підігріву сидінь немає, що здивувало. Для зручності задніх пасажирів є висувні шторки на вікнах.

Спинки другого ряду регулюються за кутом нахилу, а сам диван можна змістити ближче до передніх сидінь, тим самим збільшивши багажник. До слова, спинки другого ряду складаються в співвідношенні 60/40.

Об’єм багажника складає 565 л, чого цілком достатньо для такого плану кросовера. Самі ж п’яті дверцята оснащені електроприводом.

Запасного колеса в Infiniti QX50 немає, проте є шини Runflat, які за рахунок посилених боковин дозволяють продовжувати рух на автомобілі в разі бокового проколу і падіння тиску в шинах.

Динаміка

У Infiniti QX50 є свої родзинки в плані техніки, якими ця модель може здивувати, і двигун є однією з них. Тут встановлено 2,0-літровий бензиновий двигун VC- Turbo із змінними фазами газорозподілу і турбонаддувом.

VC- Turbo – це перший в світі серійний двигун зі змінним коефіцієнтом стиснення, який варіюється між значеннями 8: 1 і 14: 1

Що це означає для водія? Якщо простими словами, то нижча ступінь стиснення забезпечить високу потужність і крутний момент, а більш високий коефіцієнт стиснення допомагає економити паливо.

Двигун має потужність 249 к.с. при 5600 об/хв і максимальним крутний моментом 380 Нм при 4400 об/хв.

З двигуном в парі працює варіатор X- Tronic CVT. Коробка передач функціоную злагоджено з двигуном і навіть є імітація перемикання передач, як на класичному “автоматі”. До речі, характерного для варіаторів дратівного гулу, я в Infiniti QX50 не помітив.

Динаміка двигуна і його робота в зв’язці з коробкою вразили. Infiniti QX50 в справі дуже динамічний і спритний. Прискорення відбувається без зволікання і затримок, все чітко і вчасно.

Якщо говорити про витрати палива в місті, то менше 12 л на 100 км шляху у мене не виходило. Жвавий QX50 сам підстьобує натиснути на педаль газу, і забувши про будь-яку економію, насолоджуватися їздою сповна. 🙂

У Infiniti QX50 інтелектуальний повний привід AWD, а це значить, що система автоматично перерозподіляє крутний момент від 0 до 50% на задню вісь.

Режимів повного приводу тут немає, але є кілька різноманітних режимів, які змінюють характер і поведінку авто на дорозі. Н а вибір є 4 режими: Eco, Standard, Sport, і Personal.

Кожен з них передбачує зміну налаштувань двигуна, КПП, рульового управління та підвіски. Режим Personal дозволяє більш точно налаштувати кожен з вузлів індивідуально під себе.

Оптимальним режимом для міста є Standard, але якщо ви щільно встали в пробці, то зійде і Eco, в якому про будь-якої динаміці можна забути.

Sport – найбільш динамічний режим, в якому можна отримати насолоду від драйву QX50.

Другою родзинкою Infiniti QX50 є цифрове рульове управління DAS 2.0 (Direct Adaptive Steering). З системою попереднього покоління ми стикалися раніше на тест-драйві Infiniti Q60s.

Якщо коротко, то рульове управління реалізоване за допомогою електроніки, а не за допомогою механічного з’єднання. Іншими словами – “Steer-by-Wire”, тобто “управління по проводах”.

На практиці це дещо незвично, адже по суті, у вас в руках джойстик, як на ігровий приставці, але на реальному автомобілі. J Зворотній зв’язок від керма чіткий і точний, але перші дні доводиться адаптуватися.

Підвіска Infiniti QX50 помірно жорстка, я б навіть сказав прийнятно жорстка, адже тут ще й 20-дюймові диски підливали масла у вогонь.

Спереду в Infiniti QX50 встановлюється незалежна підвіска типу McPherson зі стабілізатором поперечної стійкості, а позаду незалежна багатоважільна McPherson зі стабілізатором поперечної стійкості.

Габаритні розміри:

Довжина 4 693 мм

Ширина 1 903 мм

Висота 1 678 мм

Колісна база 2 800 мм

Кліренс 218 мм

Розміри у Infiniti QX50 читабельні, до них звикаєш досить швидко. Є система кругового огляду, але от якість картинки на верхньому екрані трохи псує враження від її роботи.

Крім кругового огляду є система, яка розпізнає рухомі об’єкти навколо автомобіля.

І це ще не все, адже є ще і система запобігання наїзду на перешкоду при русі заднім ходом. Іншими словами, якщо ви паркуєтесь і система виявляє перешкоду, то вона автономно може загальмувати. Спочатку це лякає, адже ви не розумієте чому автомобіль загальмував і перша думка – уперся бампером в щось. Але, з часом, ставишся до цього спокійно і з розумінням.

Також є купа асистентів, таких як запобігання зіткнення в “сліпій зоні”, контроль смуги руху і адаптивний круїз-контроль. Загалом, любителям і цінителям різних систем, тут є з чим попрацювати. 🙂

Підсумок

Infiniti QX50 – здивував, в більшій мірі з приємною боку. Це технологічний і сучасний кросовер, який здатний бути відмінним партнером для щоденних поїздок.

Ложкою дьогтю в позитивному враженні, як на мене, залишилася визначено ная плутанина з наявністю трьох дисплеїв, їх функціоналом і якістю зображення. 🙂

А от солодким медом виявився динамічний і жвавий характер, який підкреслюється розкішним інтер’єром та сучасними системами безпеки.

Ціна питання – від $ 45 тис. Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂

































































































































Тест-драйв Infiniti QX50: чим буде дивувати українців? / 32 фотографий

Олесь Куниця