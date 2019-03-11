Факти ICTV зібрали низку ознак, які точно свідчать про наявність проблем з вашим автомобілем.

Деякі люди їздять на старих автомобілях. В основному через те, що на нове авто грошей немає, але є й такі, хто полюбляє окремі моделі.

Чим більше років вашому авто, тим більше шанс, що щось вийде з ладу. Тому потрібно звертати особливу увагу на можливі проблеми.

Факти ICTV зібрали 6 ознак, які допоможуть зрозуміти, що ваше авто вже просить про допомогу.

Горять лампочки на приладовій панелі

Індикатори на панелі приборів можуть свідчити про те, що вашому авто потрібна увага. Особливо це стосується того випадку, коли горить індикатор Check Engine. Ось тоді вашому автомобілю час завітати на СТО.

Якщо ж ви нещодавно там були, то може вашому двигуну знадобиться набагато серйозніший ремонт. В такому випадку потрібно задуматися про купівлю нового авто, адже це може стати більше дешевим рішенням.

Авто витрачає забагато масла

Масло, яке охолоджує і змащує двигун – це не та рідина, яку авто витрачає дуже швидко. Перед тим, як щось запідозрити, зазирніть в інструкцію з експлуатації авто. Можливо те, що ви підливаєте трохи масла у нього після СТО – це нормально.

А от якщо ви помічаєте масляні плями на парковці і підливаєте масло майже кожного тижня, то знайте, що двигун потрібно ремонтувати.

Теж саме стосується й палива та будь-якої іншої технічної рідини автомобіля.

Дим

Поява диму замість вихлопу завжди є приводом для техогляду. Якщо дим сизий або синій, то, можливо, масло потрапляє в циліндри двигуна, а густий білий дим говорить про проблеми з головкою блоку або з трансмісійною рідиною.

Проте найгірший дим – чорний. Його поява говорить про цілу низку проблем і невідкладний візит на СТО. У такому випадку на ваше авто чекає серйозний ремонт.

Сторонні звуки

Багато людей не звертають уваги на дивні звуки, які можуть час від часу (або навіть завжди) лунати з мотору старого автомобіля. Проте саме вони сповіщають водія про те, що з транспортним засобом щось не так.

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Якщо ви чуєте неприємні звуки з моторного відсіку, то, швидше за все, серйозні проблеми з двигуном вже є, і вам потрібно терміново їх вирішувати.

Так само потрібно звертати увагу на дивні звуки від коробки передач та підвіски.

Корозія

Іржа на новому авто після невеликого ДТП не має вас сильно нервувати, а от у старого авто потрібно ретельно дивитися за нею. Адже в таких транспортних засобів іржа починає покривати не тільки зовнішні елементи, але й такі важливі частини як підвіска і гальмова магістраль.

Якщо ж ви збираєтеся купувати вживане авто, в якого є ознаки корозії, то краще порахувати витрати на заміну деталей.

Щось не так з електрикою

Лампочка, яка перегоріла в авто, точно не має бути причиною для візиту в автосервіс. Проте, якщо у вас виникають проблеми з запуском двигуна, або акумулятор постійно розряджається, то це вже причина для візиту на СТО.

Якщо ж після заміни акумулятора, генератора або стартера краще автомобілю не стало, то доведеться шукати проблему і витрачати на неї великі суми грошей, або ж думати про покупку нового авто.

Тобто зрозуміти, що автомобілю пора на СТО не так вже й складно. Проблеми ви побачите або почуєте, головне – не ігнорувати їх і своєчасно проводити діагностику автомобіля.

Ремонтувати авто у випадку несправності чи купувати нове – тут вибір тільки за вами.

До слова, в Електронному кабінеті водія з’явилася послуга, яка дозволяє замовити номерні знаки для авто.

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