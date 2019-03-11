PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Tesla підніме ціни на електромобілі, щоб не закривати всі автосалони

В компанії Tesla вирішили підняти ціну своїх електромобілів, аби не закривати всі автосалони.

Tesla

Компанія Tesla вирішила підняти ціну на електромобілі на 3% і закриє тільки частину своїх автосалонів, повідомляється у блозі Tesla.

Таке рішення прийняли для того, аби у покупців все ж була можливість протестувати електрокар перед покупкою.

Компанія планує закрити приблизно половину автосалонів, через що й було вирішено підвищити ціну на електромобілі.

Ціна не виросте лише на Tesla Model 3, яка вважається бюджетним варіантом.

Читайте: Женева 2019: названі найгучніші суперкари року

До слова, на міжнародному автосалоні в Женеві назвали автомобіль року в Європі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка