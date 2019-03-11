В компанії Tesla вирішили підняти ціну своїх електромобілів, аби не закривати всі автосалони.

Компанія Tesla вирішила підняти ціну на електромобілі на 3% і закриє тільки частину своїх автосалонів, повідомляється у блозі Tesla.

Таке рішення прийняли для того, аби у покупців все ж була можливість протестувати електрокар перед покупкою.

Компанія планує закрити приблизно половину автосалонів, через що й було вирішено підвищити ціну на електромобілі.

Ціна не виросте лише на Tesla Model 3, яка вважається бюджетним варіантом.

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До слова, на міжнародному автосалоні в Женеві назвали автомобіль року в Європі.