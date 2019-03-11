Як отримати номерні знаки, які виготовляються на індивідуальне замовлення, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Щоб замовити індивідуальний номерний знак, власник авто або уповноважена ним особа повинен подати до територіального сервісного центру МВС необхідний пакет документів.

Власник може закріпити його за належним йому транспортним засобом або передати іншому власникові. Перереєстрація авто проводиться після закріплення індивідуального номерного знаку.

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Послугу можна отримати після подачі повного комплекту документів та здійснення оплати. Після цього номерні знаки слід отримати в головному сервісному центрі МВС.

Така послуга надається протягом одного місяця.

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