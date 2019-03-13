Факти ICTV дізналися, що потрібно зробити, аби підготувати ваше авто до післязимової експлуатації.

Водії знають, що залізного коня, аби він не підвів, потрібно добре готувати до зими, однак мало хто знає, що не менш важливою є підготовка автівки до весняно-літнього періоду.

Кузов

Сіль, реагенти та бруд з водою “їдять” автомобіль, як міль новеньку шубу, тому після спадання низької температури усі мікротріщини кузова починають іржавіти. Аби завадити цьому нещадному процесу потрібно ретельно вимити усі вузли і агрегати авто.

Чи мити двигун? Однозначної відповіді у експертів немає, тому ця процедура на ваш розсуд.

Порада:

Ретельно вимити з миючими засобами кузов, колісні арки, днище, а також салон і багажник. За необхідності сколи зафарбувати, аби не поширювалася іржа.

Склоочисники

Пісок і дрібне каміння, які підіймаються разом з брудом не лише залишають мікроподряпини на вітровому склі, але й роблять із ідеально рівної поверхні склоочисників щось схоже на щітку, яка просто розмазуватиме бруд рівним шаром по усій поверхні скла.

Порада:

Експерти радять міняти “двірники” так само часто, як і зубну щітку. Заміна склоочисників лобового і заднього стекол вийде дешевше, ніж через декілька років міняти скло, через яке, особливо в темну пору доби, майже нічого не буде видно.

Підвіска

Українські дороги схожі більше на полігон для екстремальної перевірки підвіски автомобіля, тому до весни доживають не усі елементи системи.

Порада:

Зробити повну перевірки ходової частини підвіски, та при необхідності замінити елементи, які вийшли з ладу. ПАМ’ЯТАЙТЕ, усі елементи підвіски автомобіля взаємопов’язані, тому вихід із ладу одного елементу веде до зношування усіх інших.

Двигун

Серце автомобіля взимку піддається великим температурним навантаженням, від -20°C Цельсія після нічної стоянки до +95°C після повного прогріву. Такі умови експлуатації безжально впливають особливо на гумові ущільнювачі, які при різких змінах температурного режиму можуть втратити свої властивості, або ж просто потріскатися.

Порада:

Перевірити усі агрегати на предмет протікання масла двигуна та інших рідин. Також перевірте рівні усіх рідин двигуна. У разі нестабільної роботи перевірте свічки запалення(на авто з бензиновим двигуном).

Читайте: Як економити на бензині та обслуговуванні авто

Гума

Колеса, чи не єдиний елемент, який майже усі українські водії міняють двічі на рік. Та якщо взимку думка про шиномонтаж відвідує більшість водіїв після першого серйозного снігопаду, то коли міняти зимову шиповку чи липучку на літні колеса знають не усі.

Порада:

Зимову гуму потрібно міняти на літню, коли середньодобова температура повітря вища 5 °C і тримається більше п’яти діб.

Кондиціонер

Коли за бортом мінусова температура скло всередині салону покриваються парою від одного подиху. І тут на допомогу водіям, замість старої ганчірки, яка лежала в бардачку радянської автівки, приходить кондиціонер, який за допомогою сухого і теплого повітря швидко видаляє вологу з усіх стекол. Та використання при низьких температурах зменшує ресурс цього пристрою.

Порада:

Замінити фільтр салону та перевірити рівень фреону в системі кондиціонування.

Акумулятор

Якщо акумулятор пережив сувору зиму, то восени, тим паче влітку ніяких сюрпризів від нього чекати не варто. Частка правди в цьому є: при високих температурах збільшується ємність акумуляторної батареї, вона не так швидко втрачає заряд, та й розкрутити двигун, в якому не замерзло масло куди легше, ніж взимку. Однак великі навантаження та низькі температури зменшують заряд АКБ, що призводить до зниження ресурсу.

Порада:

Перевірити рівень електролізу в банках АКБ, при зниженню рівня долити дистильованої води, перевірити рівень заряду, та при необхідності підзарядити батарею.

До слова, раніше Факти ICTV писали нескладні поради, які допоможуть заощадити на бензині та обслуговуванні свого автомобіля.

До слова, Факти ICTV зібрали ознаки, які свідчать про те, коли авто час везти на СТО.

Ярослав Марченко