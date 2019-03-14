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Бонд пересяде на електричний Aston Martin

Aston Martin Rapide E стане новим секретним авто Джеймса Бонда.

Бонд пересяде на електричний Aston Martin

Автори нового фільму про Джеймса Бонда обрали, яким буде нове авто секретного агента.

Отже, 007 буде їздити на Aston Martin Rapide E – першому серійному електрокарі марки.

Режисер фільму Кері Фукунага розповів, що знімальна група працює напряму з автовиробником під час підготовки машини.

Як відомо, Rapide E рухають два електромотори, які працюють на задній привід. Завдяки ним електрокар може похвалитися потужністю в 610 кінських сил і 950 Нм моменту.

Читайте: Tesla підніме ціни на електромобілі, щоб не закривати всі автосалони

Rapide E розганяється до 100 км/год за менш, ніж 4 секунди.

До слова, перший кросовер Aston Martin DBX засвітився у місті.

Джерело: Motor

Фото: thedriven

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