Aston Martin Rapide E стане новим секретним авто Джеймса Бонда.
Автори нового фільму про Джеймса Бонда обрали, яким буде нове авто секретного агента.
Отже, 007 буде їздити на Aston Martin Rapide E – першому серійному електрокарі марки.
Режисер фільму Кері Фукунага розповів, що знімальна група працює напряму з автовиробником під час підготовки машини.
Як відомо, Rapide E рухають два електромотори, які працюють на задній привід. Завдяки ним електрокар може похвалитися потужністю в 610 кінських сил і 950 Нм моменту.
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Rapide E розганяється до 100 км/год за менш, ніж 4 секунди.
До слова, перший кросовер Aston Martin DBX засвітився у місті.
Джерело: Motor
Фото: thedriven
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