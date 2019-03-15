Новий гібрид Karma Revero представлять 16 квітня на виставці Auto Shanghai.

Компанія Karma Automotive дала поглянути на зовнішній вигляд наступного покоління седана Revero.

Прем’єра гібридного авто відбудеться 16 квітня на виставці Auto Shanghai.

Крім оновленого дизайну Revero отримає нові технології і стане потужнішим.

Нинішню Karma Revero в рух приводять два синхронних електромотори, які видають потужність у 409 конячок і 1330 Нм крутного моменту.

Karma Revero нинішнього покоління: Фото: Motor

Допомагає цій зв’язці дволітровий 238-сильний турбомотор – він живить батарею ємністю 20,8 кіловат-години.

Читайте: Бонд пересяде на електричний Aston Martin

Із запущеним ДВЗ машина може проїхати 483 кілометри, а на одному лише заряді батареї 80 кілометрів.

До 100 Revero нинішнього покоління розганяється за 5,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на 200 кілометрах.

Нагадаємо, Ілон Маск представив новий електричний кросовер Tesla Model Y.

Джерело: Motor

Фото: Motor