14 березня на виставці в Каліфорнії (США) компанія Tesla представила електричний кросовер Model Y.

Tesla представила електричний кросовер Model Y.

У ньому можуть розміститися до семи чоловік, а запас ходу складе 482 км у стандартній комплектації.

У Model Y є один центральний дисплей на консолі та повністю скляний дах. Третій ряд сидінь, розрахований на сім пасажирів, буде доступний після 2021 року.

Авто функціональністю схоже на позашляховик, але управляється як спортивний автомобіль.

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Тут будуть всі сучасні технології Tesla, включаючи Supercharger і Autopilot.

Найдорожча версія Model Y зможе розганятися з нуля до 100 км/год за 3,5 секунди. Максимальна швидкість складе 240 км/год.

Базова Model Y продаватиметься за $47 тис., а вартість повнопривідної дводвигунової версії складе $51 тис.

Модель із запасом ходу 540 км обійдеться у $60 тис.

У 2021 році вийде автомобіль мінімальної комплектації з запасом ходу 370 км за $39 тис.

Початок поставок авто очікується у 2020 році. Зараз на Model Y поширюється передзамовлення.

До слова, на міжнародному автосалоні в Женеві назвали автомобіль року в Європі.

Фото: Tesla