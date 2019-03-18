Королем Instagram виявився спорткар Ford Mustang.
Британська компанія Veygo, що спеціалізується на страхуванні автомобілів, зробила рейтинг найбільш популярних моделей авто в Instagram.
Для цього Veygo проаналізувала кількість хештегів для кожного автомобіля (моделі, які в даний час продаються).
Результати виявилися не зовсім логічними, адже в топ-30 потрапили не тільки люксові спорткари і суперкари, але і звичайні дорожні моделі.
Топ-14 авто, якими хваляться в Instagram / 3 фотографии
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Королем Instagram є Ford Mustang. Це не дивно, адже американець вже був відомий як автомобіль, у якого найбільше шанувальників на Facebook.
До слова, раніше експерти визначили, які фірми та моделі кросівок є найпопулярнішими в Instagram.
Джерело: Veygo
Фото: Автоцентр
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