Французька компанія Lazareth Auto-Moto провела випробування літаючого мотоцикла LMV 496.

Компанія Lazareth Auto-Moto з Франції опублікувала в Youtube відео, на якому демонструються випробування літаючого мотоцикла LMV 496.

Його чотири турбіни, які вмонтовані в колеса, працюють на гасі і здатні разом видавати близько 1,3 тис кінських сил і 2,8 тис. крутного моменту.

З вертикально положення в горизонтальне колеса переводяться після натискання спеціальної кнопки.

Перед кермом мотоцикла знаходиться панель з інформацією, яка виводиться під час польоту. На ній можна знайти швидкість транспортного засобу, висоту польоту, місце розташування та інформацію про роботу турбін.

Читайте: Karma засвітила новий гібрид Revero до прем’єри

Випущена новинка буде в обмеженій серії і компанія планує отримати дозвіл на її експлуатацію.

До слова, під час автовиставки в Каліфорнії (США) був представлений електричний кросовер Model Y від компанії Tesla.

Фото: Lazareth Auto-Moto

Відео: Lazareth Auto-Moto