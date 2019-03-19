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1300 кінських сил – у Франції випробували перший літаючий мотоцикл

Французька компанія Lazareth Auto-Moto провела випробування літаючого мотоцикла LMV 496.

Літаючий мотоцикл

Компанія Lazareth Auto-Moto з Франції опублікувала в Youtube відео, на якому демонструються випробування літаючого мотоцикла LMV 496.

Його чотири турбіни, які вмонтовані в колеса, працюють на гасі і здатні разом видавати близько 1,3 тис кінських сил і 2,8 тис. крутного моменту.

З вертикально положення в горизонтальне колеса переводяться після натискання спеціальної кнопки.

Перед кермом мотоцикла знаходиться панель з інформацією, яка виводиться під час польоту. На ній можна знайти швидкість транспортного засобу, висоту польоту, місце розташування та інформацію про роботу турбін.

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Випущена новинка буде в обмеженій серії і компанія планує отримати дозвіл на її експлуатацію.

До слова, під час автовиставки в Каліфорнії (США) був представлений електричний кросовер Model Y від компанії Tesla.

Фото: Lazareth Auto-Moto

Відео: Lazareth Auto-Moto

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