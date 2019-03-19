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Lexus зняв фільм тривалістю 60 тисяч годин

Lexus випустила фільм про тонкощі авторемесла.

Lexus зняв фільм тривалістю 60 тисяч годин

Компанія Lexus випустила фільм про майстрів Такумі тривалістю 60 000 годин.

Вважається, що саме стільки часу потрібно людині, щоб осягнути усі тонкощі ремесла і стати висококваліфікованим фахівцем. Фільм також доступний у формі 54-хвилинного дайджесту.

Документалка Такумі – 60 000 годин боротьби за майстерність людини розповідає чотири історії майстрів, які присвятили життя своєму ремеслу.

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У картині знялися шеф-кухар-володар двох зірок Мішлен, майстер традиційного паперового різьблення, експерт з автомобілів та столяр одніє з найстаріших у світі будівельних компаній.

Нагадаємо, Lexus зняла футуристичний рекламний ролик у Києві.

Джерело: Motor

Фото: Dreamstime

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