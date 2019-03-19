Lexus випустила фільм про тонкощі авторемесла.
Компанія Lexus випустила фільм про майстрів Такумі тривалістю 60 000 годин.
Вважається, що саме стільки часу потрібно людині, щоб осягнути усі тонкощі ремесла і стати висококваліфікованим фахівцем. Фільм також доступний у формі 54-хвилинного дайджесту.
Документалка Такумі – 60 000 годин боротьби за майстерність людини розповідає чотири історії майстрів, які присвятили життя своєму ремеслу.
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У картині знялися шеф-кухар-володар двох зірок Мішлен, майстер традиційного паперового різьблення, експерт з автомобілів та столяр одніє з найстаріших у світі будівельних компаній.
Нагадаємо, Lexus зняла футуристичний рекламний ролик у Києві.
Джерело: Motor
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