Запуск системи відеофіксації порушень ПДР на українських дорогах запланований цього року.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у 2019 році на дорогах України почне працювати система відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

За його словами, для запуску системи вже майже все готово, залишилося тільки, щоб в Кабміні прийняли одну постанову і Парламент узгодив одну поправку.

Спочатку в Україні запустять 30 камер, а через певний час їхня кількість збільшиться до 150. Межа кількості камер очікується в районі 1 тис.

– Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І я не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення, – підсумував Аваков.

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