Прототип BMW 2-Series Gran Coupe розсекретять повністю у квітні.
BMW дала поглянути на свою нову модель 2-Series Gran Coupe.
Одразу впадають в око бірюзовий колір та вузькі задні ліхтарі. Також авто отримає безрамне скло на дверях.
Але, схоже, нам показали поки лише концепт, побудований на платформі передньопривідного мінівена BMW 2-Series Active Tourer. До слова, цей прототип побачить світ вже у квітні.
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Серійний же варіант компанія планує представити в листопаді.
Нагадаємо, BMW офіційно представила нову 7 Series.
Джерело: Автоцентр
Фото: Автоцентр
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