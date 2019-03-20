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BMW вперше показала седан 2-Series Gran Coupe

Прототип BMW 2-Series Gran Coupe розсекретять повністю у квітні.

BMW вперше показала седан 2-Series Gran Coupe

BMW дала поглянути на свою нову модель 2-Series Gran Coupe.

Одразу впадають в око бірюзовий колір та вузькі задні ліхтарі. Також авто отримає безрамне скло на дверях.

Але, схоже, нам показали поки лише концепт, побудований на платформі передньопривідного мінівена BMW 2-Series Active Tourer. До слова, цей прототип побачить світ вже у квітні.

Читайте: Сам маневрує і гальмує: BMW показала безпілотний мотоцикл

Серійний же варіант компанія планує представити в листопаді.

Нагадаємо, BMW офіційно представила нову 7 Series.

Джерело: Автоцентр

Фото: Автоцентр

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