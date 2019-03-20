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Техогляд для авто повертається: європейський досвід, безпека або корупція

Техогляд для авто повертається: європейський досвід, безпека або корупція

Кіровоградські автовласники почали новий рік зі страйку – з 1 січня тут не працює жодна техстанція, де б можна було пройти обов’язкову перевірку авто. Станції техогляду зачинені, бо з цього року уряд змінив правила. Кожна компанія має отримати спеціальний дозвіл на роботу від міністерства інфраструктури.  Але є один нюанс – міністерство поки більшості станцій відмовляє у видачі документів.

Найближче до Кіровоградщини СТО знаходиться аж в Дніпропетровській області  – там черга вже на тижні вперед. Тож ті, кому пощастило отримати дозволи на проведення техоглядів  – нині за свої послуги беруть втридорога.

Читайте: Техогляд в Україні: для кого стане обов’язковим, штрафи та інші “сюрпризи”

У директора литовської асоціації компаній з техогляду автомобілів Гінтаутаса  Шлерядиса – кожну станцію видно як на долоні – що і як там перевіряють, він може контролювати в режимі онлайн. Кожна станція має свого власника і за законом розташовується не далі ніж за 30 км одна від одної. Тут майже все автоматизоване. Дані перевірок одразу потрапляють до національної інформаційної мережі. Під час останнього етапу перевірки – недоліки виявляє майстер, а не комп’ютер. А отже є ніша для корупції.

У Литві винайшли  свій метод боротьби із хабарниками. Коротке SMS – марка, номер авто і за що пропонували хабар. Тепер навіть на іншій техстанції при проходженні огляду – автовласника  не пропустить комп’ютер, аж доки  не з’явиться фото в системі із виправленим недоліком. Ціну техогляду у Литві фіксує держава – нині вона складає  14 євро, це 420 грн.

В Україні також хочуть запровадити європейські правила. Більшість техстанцій вже самі вкладають гроші в сучасне обладнання.  У мінінфраструктури обіцяють спростити видачу акредитацій техстанцій, аби зупинити ажіотаж. І визнають, що бюрократичні проблеми дійсно були. А ось корупцію на техстанціях має побороти  законопроект, який нині знаходиться у Верховній Раді. Згідно нього перевіряюча станція  нестиме повну  відповідальність за виданий протокол огляду. Тільки ось коли парламент проголосує за законопроект  – тут навіть прогнозувати ніхто не береться. І ще питання – а чи встигнуть до 2022 року, коли техогляд стане обов’язковим для всіх власників автомобілів?

До слова, Факти ICTV розповідали про нові правила оформлення техогляду в Україні.

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