Кросовер Porsche Cayenne Coupe отримав стильну нахилену лінію даху.

Компанія Porsche представила нову модель – кросовер Cayenne Coupe.

Головна фішка авто – нахилена лінія даху, що ми можемо спостерігати також у моделях Mercedes GLE Coupe та BMW X6.

Саме останні дві машини будуть основними конкурентами Cayenne Coupe.

Під капот компанія встановлюватиме два двигуни:

3-літрову “турбошістку”. Потужність силового агрегату – 340 конячок і 450 Нм крутного моменту. З таким мотором кросовер візьме позначку в 100 км/год за 6 секунд, або за 5,9 секунд з пакетом Sport Chrono.

4-літровий V8 бітурбо. Цей двигун може похвалитися 550 кінськими силами і 770 Нм крутного моменту. До сотні таке авто їде за 3,9 секунди. При цьому максимально машина може розігнатися до 286 км/год.

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Як повідомлялося, Porsche вирішила остаточно відмовитися від дизельних двигунів.

Джерело: motor1

Фото: motor1