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В Україні подорожчав автогаз – де і на скільки

Станом на 21 березня середні ціни на автогаз в Україні зросли до 11,49 грн/л.

В Україні подорожчав автогаз – де і на скільки

В Україні спостерігається масовий ріст цін на автогаз на АЗС. У середньому заправні станції підняли цінники на 10-44 копійок за літр.

У Києві на АЗС ОККО і WOG ціни на газ виросли на 20 копійок за літр, до 12,18-12,19 грн.

На столичних БРСМ-Нафта, KLO, Авантаж 7 і Барс зростання цін трохи нижче – на 10 копійок за літр, до 11,15-12,09 грн.

На заправках Glusco ціни збільшилися на 40 копійок за літр, до 11,55 грн.

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Також зростання цін спостерігається у регіонах на таких АЗС: Parallel, Marshal, Sun Oil, BVS, ZOG, Chipo, Jazz Oil.

Нагадаємо, журналісти здійснили перевірку якості автогазу на АЗС.

Джерело: UPECO

Фото: Dreamstime

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