Станом на 21 березня середні ціни на автогаз в Україні зросли до 11,49 грн/л.
В Україні спостерігається масовий ріст цін на автогаз на АЗС. У середньому заправні станції підняли цінники на 10-44 копійок за літр.
У Києві на АЗС ОККО і WOG ціни на газ виросли на 20 копійок за літр, до 12,18-12,19 грн.
На столичних БРСМ-Нафта, KLO, Авантаж 7 і Барс зростання цін трохи нижче – на 10 копійок за літр, до 11,15-12,09 грн.
На заправках Glusco ціни збільшилися на 40 копійок за літр, до 11,55 грн.
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Також зростання цін спостерігається у регіонах на таких АЗС: Parallel, Marshal, Sun Oil, BVS, ZOG, Chipo, Jazz Oil.
Нагадаємо, журналісти здійснили перевірку якості автогазу на АЗС.
Джерело: UPECO