На тест-драйві у Фактів ICTV побував новий Renault Kadjar. Ми дізнались, що змінилося в новому Renault Kadjar та чи став він кращим від попередника.

Новий Renault Kadjar був представлений восени минулого року на автосалоні в Парижі, а вже з кінця грудня з’явився в українських дилерів.

Ціни на Renault Kadjar в Україні стартують з позначки приблизно в $20,7 тис. За ці гроші ви отримаєте Kadjar в базовій комплектації LIFE з бензиновим двигуном 1,2 л, МКПП і на передньому приводі.

Максимальна ціна на Renault Kadjar в Україні становить близько $31,5 тис. За ці гроші ви отримаєте топову комплектацію Intense з дизельним двигуном 1,6 л, МКПП і повним приводом.

На тест-драйві у Фактів ICTV побував Renault Kadjar в максимальній комплектації Intense з бензиновим двигуном 1,2 л, РКПП EDC і на передньому приводі.

Вартість цієї версії Renault Kadjar складає приблизно $28 тис.

Дизайн

Кросовер Renault Kadjar залишився упізнаваним, а зовнішні зміни можна назвати легким макіяжем.

Також, як і в оновленому Renault Captur, в новому Renault Kadjar підняли вище місце розташування переднього держномеру.

Renault Kadjar зовні освіжився, але кардинальних відмінностей немає, а ось в салоні зі змінами вже цікавіше.

Салон

Матеріали салону, як і в попередньому Renault Kadjar жодних питань не викликали.

Сидіння водія оснащене механічними регулюваннями, мають хорошу бічну підтримку і виявилися зручними в далеких поїздках.

На відміну від попередньої версії, в новому Renault Kadjar з’явилася можливість регулювати по довжині підколінну подушку.

На кермі знаходиться керування круїз-контролем і телефоном, а під кермом знаходиться окремий блок для управління мультимедіа.

Цифрова панель приладів залишилася незмінною, з декількома варіантами виконання і колірних рішень. Це дозволяє трохи змінити обстановку, в залежності від погоди чи настрою, наприклад.

Кардинально змінився мультимедійний екран, який став повністю сенсорним. Замість кнопок з обох сторін 7-дюймового дисплею тепер сенсорні піктограми.

Сам екран став більш чутливим, до швидкості роботи системи і якості зображення у мене питань не виникало.

Величезним плюсом мультимедійної системи, в порівнянні з попереднім Renault Kadjar, є підтримка Android Auto і Apple CarPlay.

Це значно спрощує життя власникам смартфонів, дозволяючи дублювати на екран деякі програми зі свого девайсу. До слова, спереду є два USB роз’єму.

Також, повністю змінився і блок управління клімат-контролем і це рішення мені сподобалося ще в оновлених Renault Captur і Renault Duster.

Крім цього, зазначу також зсувний підлокітник і наявність достатньої кількості відсіків для дрібниць, підстаканників і зручних кишень під воду в дверних картах.

На місці залишилася і декоративна ручка біля важеля КПП, яка не виконує жодного функціоналу, але виглядає непогано.

Ззаду досить просторо, місця для голови і ніг вистачає цілком.

Для зручності пасажирів другого ряду є підлокітник з підстаканниками.

Також, є два USB роз’єми, що також є плюсом. Варто додати і про окремі повітроводи, які розміщені з тильного боку підлокітника.

Об’єм багажника Renault Kadjar становить 527 л, чого цілком достатньо для дальніх сімейних поїздок. Під фальшпідлогою – повнорозмірна запаска.

Спинки другого ряду складаються практично в рівну підлогу, але і це не все. Також складається спинка переднього пасажирського сидіння, що дозволяє перевозити будь-якого роду довгоміри.

Динаміка

У тестовому Renault Kadjar був встановлений турбований бензиновий двигун Energy TCe 130 об’ємом 1,2 літра, потужністю 130 к.с./5 500 об.хв і максимальним крутним моментом 205 Нм/2 000 об.хв.

Двигун працює в парі з роботизованою семиступеневою КПП з подвійним зчепленням EDC.

Для міських маневрів запасу потужності двигуна цілком вистачає. У місті Renault Kadjar дозволяє жваво маневрувати, перебудовуватися і вливатися в потік трафіку.

До КПП спочатку доводилося звикати і це стосується старту з місця, адже зрушити плавно з місця, навіть дуже м’яко натискаючи на педаль газу, у мене не виходило. Передні колеса раз у раз пробуксовували. За кілька днів я звик до специфіки, але іноді все ж шліфував асфальт, сам того не бажаючи.

На трасі з запасом потужності не так гладко як в місті і потрібно розраховувати сили під час обгонів. В цілому, якщо підходити до маневрів виважено і з розумом, то потужності і тут буде достатньо.

Підвіска досить збита, автомобіль впевнено тримається на наших пошарпаних дорогах.

Витрати палива в місті у мене становили близько 9 л на 100 км шляху.

На трасі у мене виходило близько 7,5 л з середньою швидкістю 110 км/год.

Кліренс у Renault Kadjar 200 мм, чого достатньо для міської зими і виїзду на пікнік. Повного приводу тут немає, але є якась його імітація, яка називається Extended Grip.

Габаритні розміри:

Довжина 4489 мм

Ширина +1836 мм

Висота 1617 мм

Колісна база 2646 мм

Кліренс 200 мм

Extended Grip включає в себе три режими (Стандартний, позашляховий і експертний), які в залежності від дорожньої ситуації змінюють налаштування системи ESP. Повний привід це не замінює, але дозволяє відчувати себе впевненіше поза асфальтом.

Є у Renault Kadjar також система моніторингу «мертвих зон» і контроль смуги руху, що було і в попередньому Kadjar.

Також є тут і вже знайома нам система автоматичного паркування, яка спрощує маневри і пропонує взяти рульове управління під час паркувальних маневрів на себе. Працює справно, за кермом відчуваєш себе безпечно. Крім цього, є камера заднього виду і паркувальні датчики.

Підсумок

Однозначно, до зовнішнього дизайну та інтер’єру Renault Kadjar питань немає. Автомобіль універсальний, сімейний, продуманий в дрібницях, і він явно змінився в кращу сторону.

Є необхідні сучасні опції, він пристосований до міста і наших реалій. Є певні нюанси щодо звикання до КПП і двигуна, але це справа часу.

Вирішувати, як завжди, Вам.





























































































Тест-драйв Renault Kadjar: новинки з французької кухні / 23 фотографий

Олесь Куниця