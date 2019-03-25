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Ferrari показала ексклюзивний суперкар Prototipo

Компанія Ferrari показала суперкар з лімітованої лінійки Special Project. Єдиний екземпляр покажуть у Гонконзі.

Ferrari показала ексклюзивний суперкар Prototipo

Італійська компанія Ferrari анонсувала прем’єру нового суперкара лінійки Special Project.

– Проходьте за куліси та приєднуйтесь до нас у подорожі, у якому ми представимо нашу найекстремальнішу модель лінійки Special Project на сьогодні, – зазначили у компанії.

Модель Prototipo представлять сьогодні, 25 березня, в офіційного дилера Blackbird Concessionaires у Гонконзі. В основі Prototipo може лежати гіперкар LaFerrari.

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Власником нового суперкара буде особа на ім’я Mr. TK Mak, який на своїй сторінці в Instagram опублікував пост з тизером прем’єри Prototipo і підписом @ferrari & me. monday.

Раніше Факти ICTV писали, що французька компанія Lazareth Auto-Moto провела випробування літаючого мотоцикла LMV 496.

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