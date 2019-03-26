Dacia випробовує тестовий мул електромобіля з акумуляторними батареями під днищем кузова.

Dacia недавно представила оновлений бюджетний кросовер Dacia Duster, а зараз на тестах фотошпигуни побачили батареї, які визирають з-під днища прототипу.

Ці фото зроблені на замерзлому озері недалеко від Полярного кола, де фахівці Renault Sport працюють над новою гоночною машиною для серії Andros Trophy. У 2020 році чемпіонат може перейти на електромобілі і тестовий прототип перетвориться в гоночну для участі в ньому.

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Прототип відрізняється від базового кросовера більш широким і довгим кузовом і наявністю каркаса безпеки, спортивних крісел і шипованих покришок.

На передній осі встановлені гальма Brembo, на задній — механізми з логотипами Alpine.

Очікується, що після гоночних електромобілів Dacia почне розробку електромобілів і для звичайних доріг.





















Dacia випробувала електричний кросовер / 5 фотографий

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Джерело: Motor1

Фото: Motor1