Lamborghini, Toyota і Michelin виступили проти реєстрації марки Aurus в Європі.

Автогіганти Lamborghini, Toyota і компанія-виробник автошин Michelin виступили проти реєстрації марки Aurus в Європі.

Вони заявили, що найменування російського автовиробника співзвучне з назвами їхніх моделей і продуктів.

Зокрема, Lamborghini вважає, що Aurus звучить дуже схоже на Urus (кросовер компанії. – Ред.). Toyota скаржиться, що назва автобренда з Росії нагадує ім’я їхнього хетчбека Auris.

Michelin випускає лінійку покришок під брендом Taurus.

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Якщо компанії не відмовляться від протесту, то російській компанії доведеться вийти на ринок Європи під іншою назвою.

Нагадаємо, Lamborghini представила концепт гоночного Urus ST-X.

Джерело: Известия