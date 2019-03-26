PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Lamborghini й Toyota проти: авто Путіна не пускають до Європи

Lamborghini, Toyota і Michelin виступили проти реєстрації марки Aurus в Європі.

Lamborghini й Toyota проти: авто Путіна не пускають до Європи

Автогіганти Lamborghini, Toyota і компанія-виробник автошин Michelin виступили проти реєстрації марки Aurus в Європі.

Вони заявили, що найменування російського автовиробника співзвучне з назвами їхніх моделей і продуктів.

Зокрема, Lamborghini вважає, що Aurus звучить дуже схоже на Urus (кросовер компанії. – Ред.). Toyota скаржиться, що назва автобренда з Росії нагадує ім’я їхнього хетчбека Auris.

Michelin випускає лінійку покришок під брендом Taurus.

Читайте: Dacia випробувала електричний кросовер

Якщо компанії не відмовляться від протесту, то російській компанії доведеться вийти на ринок Європи під іншою назвою.

Нагадаємо, Lamborghini представила концепт гоночного Urus ST-X.

Джерело: Известия

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка