Авто з бортовими самописцями з’являться в ЄС із 2022 року.
Новий регламент щодо підвищення безпеки на європейських дорогах передбачатиме обладнання нових авто чорними ящиками.
До такої попередньої згоди дійшли Європарламент, Єврорада і Єврокомісія.
Новітні засоби безпеки будуть встановлюватися як на легкові авто, так і на фургони, що продаються в ЄС.
Нові правила повинні запрацювати з 2022 року.
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Крім бортових самописців виробників зобов’яжуть обладнати авто системою автоматичного утримання в смузі транспортного засобу, системою екстреного гальмування і поліпшеними ременями безпеки.
Нагадаємо, Нідерланди планують відмовитися від бензинових авто до 2025 року.
Джерело: ТАСС
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