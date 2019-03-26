Авто з бортовими самописцями з’являться в ЄС із 2022 року.

Новий регламент щодо підвищення безпеки на європейських дорогах передбачатиме обладнання нових авто чорними ящиками.

До такої попередньої згоди дійшли Європарламент, Єврорада і Єврокомісія.

Новітні засоби безпеки будуть встановлюватися як на легкові авто, так і на фургони, що продаються в ЄС.

Нові правила повинні запрацювати з 2022 року.

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Крім бортових самописців виробників зобов’яжуть обладнати авто системою автоматичного утримання в смузі транспортного засобу, системою екстреного гальмування і поліпшеними ременями безпеки.

Нагадаємо, Нідерланди планують відмовитися від бензинових авто до 2025 року.

Джерело: ТАСС