Як отримати водійське посвідчення та які для цього потрібні документи, розбиралися Факти ICTV.

Отримання прав в Україні регулюється постановую Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340.

Отримати права вперше можна лише після здачі іспитів у сервісному центрі МВС. Отримати допуск до них можна, закінчивши автошколу. Але перший крок до отримання водійського посвідчення – це проходження медкомісії, адже без довідки про здоров’я до навчального закладу не приймають.

Автошкола

Перелік акредитованих автошкіл у будь-якій області України можна знайти на сайті сервісного центру МВС. Також зверніть увагу на поради від Фактів ICTV щодо того, як правильно обрати автошколу.

Для запису на курси із підготовки водіїв потрібні такі документи:

заява на ім’я керівника установи (із зазначенням місця проживання та бажаної категорії посвідчення водія);

паспорт (пред’являється особисто);

копія ідентифікаційного коду;

чотири фотографії розміру 3,5х4,5;

медична довідка.

Кілька місяців викладачі автошколи надають учням теоретичні та практичні знання щодо ПДР і правил керування автомобілем. Після цього навчальний заклад проводить внутрішній іспит, і в разі успішного результату допускає до тестів у сервісному центрі МВС.

Читайте: Без автошколи і з онлайн-довідкою. В Україні можуть спростити отримання прав

Іспит у сервісному центрі МВС

Тести для отримання водійського посвідчення можна пройти в будь-якому зручному за місцем розташування сервісному центрі МВС.

Документи для складання іспитів:

заява (заповнюється в ТСЦ);

копія ідентифікаційного коду;

документ, що засвідчує особу;

медична довідка встановленого зразка;

квитанція про сплату державної послуги;

свідоцтво про закінчення курсів з підготовки водіїв;

оригінал і ксерокопія документів про зміну особистих даних (у разі їх зміни).

Перед тим, як видати права, відбувається перевірка теоретичних знань людини на комп’ютері (20 хвилин на 20 запитань). Більше двох помилок не допускається. У разі, якщо теоретичний іспит не складено, до практичного іспиту не допустять. Повторно скласти теорію можна не раніше, ніж через 5 днів (кількість спроб необмежена).

! Успішний результат на теоретичному іспиті вважається дійсним протягом трьох місяців.

Знайти питання на іспит з ПДР та перевірити свої знання можна тут.

Практична частина іспиту складається з двох частин: перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування, другий – на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. Усі маршрути по Україні можна знайти тут.

Для здачі практичної частини людина має лише три спроби.

Видача прав

Права видаються через 5 р.д. з моменту успішної здачі іспитів. Посвідчення видається особисто під розпис при пред’явленні паспорта. Крім того, співробітники ТСЦ повинні повернути вам свідоцтво про закінчення автошколи, екзаменаційну картку і медичну довідку.

Нагадаємо, в Україні ввели можливість здачі іспиту з правил дорожнього руху в Україні англійською мовою.

Фото: Сервісний центр МВС