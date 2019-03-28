Нова модель Hyundai Sonata восьмого покоління отримає дві версії – з турбодвигуном та гібрид.

Hyundai розсекретила модифікації нового седана Sonata восьмого покоління. Нова модель отримає турбоверсію з 1.6 T-GDi та гібрид, на якому встановлять сонячну панель.

Турбоседан отримав решітку радіатора “під дорогоцінний камінь”, додаткові повітроводи на передньому бампері та ексклюзивний дизайн задньої частини, яку, крім іншого, прикрасить здвоєний вихлоп.

Під капотом у цієї моделі двигун 1.6 T-GDi на 180 сил, що працює в парі з 8-діапазонною автоматичною коробкою.

Турбована Hyundai Sonata. Фото: Motor

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На гібрид встановлюватимуть каскадну решітку радіатора і спойлер. Під капотом тут 2-літровий атмосферник й електромотор. Також машині допоможе додатково проїхати 1300 км на рік сонячна панель, яку встановлять на дах авто.

Гібридна Hyundai Sonata. Фото: Motor

Нагадаємо, у Hyundai працюють над випуском зарядженої версії Tucson.

Джерело: Motor

Фото: Motor