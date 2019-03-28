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KIA представила два кросовери

В автосалоні в Сеулі компанія KIA Motors представила два нових кросовери.

KIA представила два кросовери

KIA Motors представила кросовери Mohave Masterpiece і SP Signature в автосалоні в Сеулі.

Кросовер Mohave Masterpiece поки буде продаватися на внутрішньому ринку.

У KIA розповіли, що Mohave Masterpiece зберігає схожість з іншими моделями позашляховиків завдяки своєму кузову і фірмової передньої решітки.

Дана модель є прототипом серійного KIA Mohave нового покоління.

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KIA представила два кросовери / 3 фотографии

Також в автосалоні був представлений SP Signature, яку KIA описує як еволюцію концепції SP.

Передня панель SP Signature оснащена новим дворівневим дизайном фар, верхній шар якого поєднується з тонкою решіткою спереду. Контрастний чорний “плаваючий” дах підкреслює можливі варіанти настройки, які будуть доступні з новою моделлю, а також яскраво-помаранчеву основну обробку.

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У задній частині задніх дверей переважає помітна хромована смуга, що охоплює всю ширину автомобіля, яка з’єднує світлодіодні задні ліхтарі, а також має логотип KIA.

KIA каже, що виробнича версія концепції SP буде розкрита в 2019 році.

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KIA представила два кросовери / 4 фотографии

До слова, KIA офіційно презентувала електричний кросовер Niro EV.

Джерело: caradvice

Фото: caradvice

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